«Растаяло полведра воды»: сибирячке вместо рыбы продали кусок льда

Сибирячка купила кусок льда, в которой была рыба. Фото: «ЧС54 | Новосибирск»

Сибирячка пожаловалась в соцсети на то, что она купила кусок льда вместо рыбы. По ее словам, чтобы добраться до продукта пришлось разморозить полведра воды.

— Рыбу продавец запаковала так, что в пакете льда не видно было. Сама рыба неплохого качества. Но к ней за ваши деньги вы получите бонус в виде воды, — сетует женщина в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Сибирячка предупредила покупателей, внимательнее смотреть, что покупают и не повторять ее ошибок.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что другой женщине продали упаковку тухлой рыбы. Когда сибирячка открыла коробочку, то сразу пожалела о покупке. Юристы посоветовали эту ситуацию не пускать на самотек и обязательно привлечь к ответственности магазин и производителей, написав претензию в магазин, либо подав жалобу на сайте компании.

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