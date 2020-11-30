Пробки в Новосибирске 30 ноября: проезд затруднен по Советскому шоссе

На Советском шоссе образовалась пробка. Фото: «АСТ-54»

Пробки в Новосибирске 30 ноября 2020 года: затор образовался на Винаповском мосту. Там столкнулись автобус «ПАЗ» и иномарка. О пострадавших пока не сообщают. Со слов очевидцев, серьезно затруднено движение в сторону улицы Мира на Советском шоссе. Также пробка образовалась на улице Петухова.

— Объезжайте. Там все надолго, — советуют автомобилисты в «2ГИС».

В целом по городу уровень пробок «2ГИС» оценил в 6 баллов.

Напомним, синоптики предупредили, что в Новосибирске 30 ноября будет ограничена видимость: город окутает плотный туман и дымка. Кроме того, на дорогах будет гололед. Водителей просят быть особо внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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