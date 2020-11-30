Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске коронавирусом заболели больше 22 тысяч человек. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1620 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 22508 человек, в том числе у 1417 детей, при этом выздоровели 18298 пациентов, скончались 736 человек.

В регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Так, за нарушение правил, Барабинский районный суд оштрафовал сибиряка, ехавшего в автобусе без маски. Мужчине придется заплатить 15 тысяч рублей.

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