В Новосибирске водитель иномарки протаранил столб и припаркованные авто

Сибиряк врезался в столб и протаранил припаркованные авто. Фото: vk.com/ АСТ 54.
ДТП произошло вечером, 29 ноября, на улице Немировича-Данченко в районе дома № 75. Очевидцы аварии сообщили о ней в паблике социальной сети «АСТ 54».
— Водитель седана Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в опору освещения и припаркованные автомобили. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, когда машина врезалась, он сломал руку. Также пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сиденье. Она была госпитализирована, — сообщили подписчики паблика.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняя все обстоятельства произошедшего. Сколько именно автомобилей зацепил нарушитель, пока официально не сообщается.
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