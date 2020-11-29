В Новосибирске водитель иномарки протаранил столб и припаркованные авто

Сибиряк врезался в столб и протаранил припаркованные авто. Фото: vk.com/ АСТ 54.

ДТП произошло вечером, 29 ноября, на улице Немировича-Данченко в районе дома № 75. Очевидцы аварии сообщили о ней в паблике социальной сети «АСТ 54».

— Водитель седана Nissan Cefiro не справился с управлением и врезался в опору освещения и припаркованные автомобили. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, когда машина врезалась, он сломал руку. Также пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сиденье. Она была госпитализирована, — сообщили подписчики паблика.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняя все обстоятельства произошедшего. Сколько именно автомобилей зацепил нарушитель, пока официально не сообщается.

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