«Обрубилась половина ощущений, и я болялся, что так будет всегда»: музыканты, переболевшие коронавирусом, сняли клип о COVID-19

Музыканты писали альбом на самоизоляции, солист переболел COVID-19. Фото: предоставлены Александром Спириденко

Трое новосибирских музыкантов из группы Les Ter выпустили первый музыкальный альбом «Choke» (»Удушение»). Сибиряки посвятили его коронавирусу, о котором знают не понаслышке: за месяц до выхода альбома они переболели COVID-19.

— Мы тусили в компании с клипмейкером и знакомой девушкой. Через пару дней у нас троих внезапно пропали обоняние и вкусы. Наша подруга сдала тест, пришел положительный результат и стало все понятно, — рассказал КП-Новосибирск Александр Спириденко.

Музыкант самоизолировался и продолжил работу над видео к альбому. На третий день болезни сибиряк начал ощущать себя в вакууме, все казалось пресным. Однако ни кашля, ни насморка не было — просто «обрубилась половина ощущений».

— Мне было немного страшно, что теперь так будет всегда, и я постоянно нюхал что-нибудь с резкими запахами. Когда я уже начал привыкать к такому образу жизни, мне приснился сон, будто меня нечто обхватывает и не дает дышать, а я пытаюсь вырваться, сопротивляюсь — но потом понимаю, что это бесполезно. Проще дать рукам утащить тебя и понять, что будет дальше. Я рассказал об этом ребятам и мы на основе этой идеи сняли клип к альбому, — говорит Александр Спириденко.

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