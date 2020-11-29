«Кто испортил воздух?»: Новосибирск накрыло смогом и стало тяжело дышать

Город окутал плотный туман из вредных примесей. Фото: Евгения Матыскина.

Вечером 29 ноября жители мегаполиса заметили плотную дымку во всех районах города. До этого синоптики и МЧС предупреждали, что в городе введен режим «черного неба» до 30 ноября, потому что в воздухе будет скапливаться большое количество вредных примесей.

По данным сервиса CityAir, практически во всех районах города сейчас наблюдается повышение уровня загрязненности воздуха. Максимальная отметка зафиксирована в Первомайском районе — 9 баллов из 10.

Максимальный уровень вредных веществ в воздухе наблюдается в Первомайском районе. Фото: скриншот с сайта CityAir .

Читатели КП-Новосибирск жалуются на плохую видимость и запах гари на левом берегу Новосибирска.

— Вышла на балкон, а там даже соседний дом не видно, — говорит жительница левобережья Марина Макарова. — Дышать нечем, такое ощущение, что вся гарь и дым котельных в воздухе.

Напряженная ситуация может сложиться в аэропорту «Толмачево». По информации электронного табло, уже задерживается прилет рейса из Сочи, который ожидался в 00:50 по местному времени. Теперь борт планирует приземлиться в 01:25.

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