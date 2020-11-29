«Отрываемся как можем»: новосибирцы сняли мультфильм во время самоизоляции

В съемках мультфильма участвовали более 200 детей. Фото: предоставлены авторами проекта

В субботу, 28 ноября детская киностудия «Старая Мельница» выпустил мини-фильм «Анимация на самоизоляции» на YouTube. Обычно авторы проводили международный фестиваль с участием Сербии, Украины и других стран, но коронавирус изменил все планы.

— Все мультипликаторы сидели дома на карантине, и в России, и зарубежом. Дети и педагоги первое время все были ошарашены. Потом мы решили сделать некий фильм «на удаленке», я написала песню «Анимация на самоизоляции», сделала раскладку на гитаре. Сербы ее перепели, даже организовали детский хор, — сообщила директор детской студии анимации «Старая мельница» Наталья Раковская.

Всего к проекту присоеденились более 200 детей и 30 взрослых, кто-то рисовал, другие раскрашивали, третьи — монтировали и все трудились сообща. Вместо соревнования между странами получился девятиминутный ролик со сборником очень коротких мультиков в разных жанрах.

Фильм «Старой Мельницы» попал на международный анимационный фестиваль «Мультмост», и его высоко оценили эксперты и зрители. Автор фильма объяснила — рисование мультиков помогало детям и родителям справиться с тревожностью.

— В последнем куплете поется: « Мы во сне из этой изоляции улетим, забыв о гравитации». Творчество — это когда мы отрываемся даже на карантине. Детей не «посадить в клетку», все равно они мысленно могут улететь в фантазии, — рассказала Наталья Раковская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru