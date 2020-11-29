Усы настоящие: сибиряк сфотографировал необычных синиц на озере в Новосибирске

Усатые синицы появились в Новосибирске. Фото: Денис Воронов.

Фотограф Денис Воронов опубликовал в своем Инстаграме необычные снимки с очередной вылазки на природу: в кадр ему попали усатые синицы. Сфотографировал этих птиц сибиряк на озере Леньково, на левом берегу города

— Экстремальная фотоохота на льду в тростнике стоит того, если главная цель чокнутого человека с камерой — не кто-нибудь, а усатые синицы. Мы с другом очень удивились, найдя целую кучу (30 птичек) крайне редких гостей на озере рядом с шумным центром города, — написал на своей страничке автор снимков.

Кстати, орнитологам такие эти синицы знакомы давно — это вид птиц семейства суторовых. А еще они частые гости в Сибири, просто встречаются редко в черте города. Гнездятся они в зарослях тростника, питаясь его семенами.

— Эти птички часто кочуют. Видимо, лето было для них благоприятным, вот их много и вывелось, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Обычно такие птицы живут там, где есть тростник, в болотистой местности. Раз их было много, значит они и залетели к нам на пути своей кочевки. Кстати, усы носят только самцы.

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