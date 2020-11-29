В Новосибирске спящая девочка переполошила родителей и спасателей: рассказываем, что случилось

Чтобы попасть в квартиру со спящей девочкой, пришлось ломать замок. Фото: МАСС.

Помощь муниципальной аварийно-спасательной службы понадобилась встревоженным родителям на улице Есенина в Дзержинском районе города. Вернувшись домой поздно вечером, мама и папа около часа безуспешно стучали и звонили в дверь квартиры. Дома в тот момент была одна маленькая дочка, и она не открывала дверь.

— Вызов поступил 28 ноября в 23 часа 45 минут, —рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска. — Доступ родителей в квартиру обеспечен через 40 минут.

Как выяснилось, 10-летняя девочка крепко спала, поэтому не слышала ни звонков, ни стуков, ни шума спасательной операции. С кпепко уснувшей школьницей все в порядке, она даже напугаться не успела.

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