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Новосибирские полицейские поймали угонщика, когда он продал ворованную легковушку

На поиски угнанных «Жигулей» потребовалось три дня
Алена ЛЮБИМОВА
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Угон "Жигулей" раскрыли за три дня.

Угон "Жигулей" раскрыли за три дня.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

22 ноября в полицию обратился 21-летний житель Октябрьского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина объяснил, что «Жигули» исчезли со двора его дома по улице Никитина.

— Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 «Октябрьский» через три дня поймали угонщика. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 23-летний житель села Черепаново, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что похищенный автомобиль жулик уже продал своему знакомому. Новый владелец ВАЗ-2107 был в шоке, когда оперативники приехали забирать его недавно приобретенное транспортное средство. А вот хозяин «Жигулей», напротив, обрадовался, что ему вернули машину.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

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