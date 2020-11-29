Сибиряк ищет родственников красноармейца, погибшего 79 лет назад

Искитимский диджей помогает искать родственников погибших в Великую Отечественную войну.Фото: соцсети

Диджей из Искитима Алексей Киселев ищет родственников красноармейца, погибшего в Великую Отечественную войну. В воскресенье, 29 ноября волонтер разместил объявление о поисках родственника в сообществе «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

Алексей рассказал, что погибший красноармеец — Николай Радионович Долгушин — родился в деревне Гуселетово Искитимского района в 1909 году. В 32 года мужчина был призван на учебные сборы — за месяц до начала Великой Отечественной войны. Затем Николай отправился на фронт, а в сентябре 1941 года перестал отправлять письма жене. В августе 2020 года поисковые отряды нашли останки Николая Радионовича на местах сражений в Тверской области.

— Жена красноармейца — Анна Степановна Малышева — искала его своими силами, а в 1952 году заявляла о пропаже в военкомат. Но после строительства новосибирской ГЭС родная деревня Николая Радионовича — Гуселетово — оказалась на дне Новосибирского водохранилища, между Бурмистрово и Тулой. С 1957 по 1959 людей расселили по ближайшим деревням. Сейчас я ищу потомков среди Долгушиных, готов объехать все деревни, — написал Алексей Киселев.

Редакция КП-Новосибирск просит откликнуться потомков солдата и связаться с редакцией по тел. 8-923-145-11-03.

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