В Новосибирске спящий мужчина заживо сгорел в своем доме

Дом выгорел полностью. Фото: vk.com "АСТ 54".

Пожар в Советском районе на улице Бердышева произошел ночью 29 ноября: там загорелся частный дом.

— Прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем. Позже в доме было обнаружен труп. Это был хозяин. Видимо, мужчина спал и задохнулся, когда начался пожар, — рассказал изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Известно, что в сгоревшем доме раньше жила семья с детьми, но недавно супруга погибшего бросила его и ушла жить к родственникам. Однако жилье было приобретено в ипотеку, и теперь дети, а также жена погибшего остались с большим долгом перед банком и без крыши над головой.

— Мы приходили в этот дом в рамках профилактического рейда не так давно. Им бы прислушаться к предупреждениям, но мужчина на рекомендации не отреагировал. Итог печальный, — отметил Юрий Перязев.

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