Вор-рецидивист ограбил магазин в прямом эфире и попался с поличным

Мужчина разбил стекло и проник в магазин. Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Вор-неудачник стал жертвой современных технологий и охранной сигнализации. Когда жулик разбил стекло в окне на втором этаже и проник в магазин, он и не знал, что за ним наблюдают.

— Сигнал тревоги с охраняемого продуктового магазина поступил на пульт вневедомственной охраны Калининского района в пять часов утра. На место был направлен экипаж группы задержания, патрулировавший район, — рассказала КП-Новосибирск начальник пресс-службы управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Хозяин торговой точки в это время связался с силовиками и подтвердил, что в магазине находится посторонний человек, который сгребает награбленное в пакеты.

— У меня в мобильном приложении онлайн-камеры и я вижу прямо сейчас, что он там делает, — сообщил росгвардейцам потерпевший.

В это время грабитель набивал сумки и собирался скрыться, но сбежать ему не удалось.

— Для блокировки возможных путей отхода преступника, на место прибыл дополнительный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Через некоторое время в дверном проеме входной двери магазина показался гражданин с пакетом в руках. Заметив сотрудников Росгвардии, мужчина бросил пакет с награбленным и бросился бежать, — продолжает криминальную история Ольга Табатчикова.

Вор бросил добычу и попытался убежать. Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Жулик даже успел забраться на крыши гаражей, но охрана его скрутила.

— На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла два ноутбука, шоколад и несколько блоков табачной продукции, обнаруженных в брошенном преступником пакете. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, — добавили в Росгвардии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru