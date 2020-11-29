Учитель извинился перед мамой мальчика, которого облили мочой и заставили так сидеть на уроке в новосибирской школе

Теперь ребенку будут уделять пристальное внимание. Фото: личный архив героя.
Мама избитого второклассника рассказала, как разрешился конфликт в школе. Напомним, «Комсомолка» писала о том, что 8-летнего мальчика избил и облил мочой его одноклассник. Женщина написала во все инстанции, пост в социальных сетях. После чего ее вызвали в школу.
— Нас просили не уходить. Передо мной извинилась учительница и мама того мальчика. Сказали, что моему ребенку будут уделять пристальное внимание, — рассказала КП-Новосибирск мама второклассника.
Тем временем в социальных сетях появился официальный ответ от администрации района, где находится школа.
— Учитель согласился, что ею своевременно не был предпринят ряд действий по урегулированию взаимоотношений между детьми, взаимоотношений с вами, как участником образовательного процесса и по снижению психолого-эмоционального напряжения у вашего сына, — сообщают представители администрации в группе «ЧП Новосибирск».
Ситуацию взяли на контроль в департаменте образования. Они уже выезжали в школу, чтобы разобраться в случившемся.
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