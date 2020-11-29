В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 176 человек: заболели 11 детей

Каждые сутки в регионе заболевает более сотни человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 29 ноября в регионе зарегистрировано 22508 случаев COVID-19 с начала пандаемии. За сутки заболели еще 176 сибиряков.

В больницу было госпитализировано 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. За сутки заболели 11 детей.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 952 человека, — добавляют в оперштабе. — В больницы районов области госпитализированы 1620 пациентов.

Но есть и хорошие новости: 104 человека выздоровело за сутки в нашем регионе. А всего с начала пандемии болезнь благополучно перенесли и выписались из больницы 18 98 человек.

Увеличивается количество проведенных на коронавирус тестов. Всего их в Новосибирской области сделано 924174.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru