В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 176 человек: заболели 11 детей

Каждые сутки в регионе заболевает более сотни человек.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 29 ноября в регионе зарегистрировано 22508 случаев COVID-19 с начала пандаемии. За сутки заболели еще 176 сибиряков.
В больницу было госпитализировано 32 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. За сутки заболели 11 детей.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 952 человека, — добавляют в оперштабе. — В больницы районов области госпитализированы 1620 пациентов.
Но есть и хорошие новости: 104 человека выздоровело за сутки в нашем регионе. А всего с начала пандемии болезнь благополучно перенесли и выписались из больницы 18 98 человек.
Увеличивается количество проведенных на коронавирус тестов. Всего их в Новосибирской области сделано 924174.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru