От коронавируса в Новосибирске умерли 6 пациентов: самому старшему был 91 год

В регионе за сутки скончалось шесть пациентов. Фото: Андрей АБРАМОВ.

29 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил печальные новости о новых жертвах пандемии: за минувшие сутки от коронавируса в регионе умерли шесть пациентов.

— Это мужчины в возрасте 41 и 42 и 82 года, а также женщины в возрасте 50 лет, 82 года и 91 год, — сообщает оперштаб. — Всего в регионе от коронавируса умерли 736 человек.

Чаще всего болезнь не щадит пожилых людей, а также сибиряков, у кого много сопутствующих заболеваний.

В отделениях интенсивной терапии по данным 29 ноября находятся 186 человек. Особенно тяжело заболевание протекает у 37 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ.

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