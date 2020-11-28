В Новосибирске мобильного оператора оштрафовали за платную услугу, навязанную сибиряку

Мобильный оператор попытался навязать услугу.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Арбитражный суд Новосибирской области вынес решшение по делу жителя Новосибирской области, который судился с мобильным оператором из-за подключенной платной услуги «Лучшее видео спорта».
Как сообщает издание «Новая Сибирь», дополнительную услугу мужчине подключили в июне 2019 года. Возмущенный сибиряк обратился в Роспотребнадзор, чтобы провери соблюдение оператором закона «О связи» и «Правил оказания услуг телефонной связи». В итоге ведомство встало на сторону мужчины и заключило:«Абоненту не представлена информация о лице, предоставляющем данную услугу, и лицевом счете, с которого будет осуществляться списание денежных средств на оплату данной услуги».
Оператора, нарушившего закон, оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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