Погода в Новосибирске на 29 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске на 29 ноября 2020 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске на 29 ноября 2020 года. Синоптики прогнозируют облачность и снег.

— В воскресенье 29 ноября в Новосибирске ожидается облачность, возможен небольшой кратковременный снегопад. Температура воздуха в этот день будет достигать примерно -8 градусов днем, -13 градусов ночью. Ветер будет дуть со скоростью примерно 1 метр в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 767 миллиметров ртутного столба, — сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 29 ноября будет облачно с прояснениями, температура опуститься до -11 градусов днем, -14 ночью. Ветер будет дуть со средней скорость около 2 метров в секунду. Влажность будет составлять около 85%.

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