Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Всего в Новосибирской области, по последним данным оперштаба, зарегистрировано 22 332 случая COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 ноября 2020 года расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящее время, зараженные есть в каждом районе области, пока что инфекция не покидает регион.

— В отделениях реанимации сейчас находятся 209 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов, — сообщает областной оперштаб. — В инфекционных стационарах Новосибирска лежит 2 940 пациентов с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом. В больницы также было госпитализировано 28 детей с COVID-19 и с подозрением на него.

Всего в Новосибирской области, по последним данным оперштаба, зарегистрировано 22 332 случая COVID-19. В регионе уже провели 920 061 тест на коронавирус. Под наблюдением врачей продолжают оставаться 4 133 человека, 67 860 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Носить маску обязательно во всех общественных местах, включая транспорт. Все учреждения и организации должны соблюдать нормы и правила, установленные Роспотребнадзором, чтобы сохранять санитарно-эпидемиологическую безопасность для людей. В области также действует запрет на проведение массовых мероприятий — он касается и отмечания Нового года. Большинство праздничных мероприятий в этом году пройдут в онлайн формате.

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