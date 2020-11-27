В Новосибирске еще 181 человек заболел коронавирусом за сутки

Коронавирусом заболел 181 человек за сутки. Фото: КП

В пятницу, 27 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 181 человека за сутки. Второй день подряд количество выздоровевших пациентов превысило число заболевших. За последние сутки из больницы выписали 188 человек. Умерли 7 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.

— В регионе зарегистрирован 22153 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 1397 детей. 17998 человек выписаны с выздоровлением, умерли 724 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Если эпидобстановка ухудшится, то в министерстве образования рассмотрят вопрос о продлении новогодних каникул у школьников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru