В Новосибирске из общежития таинственно пропал студент в черной кожанке

В Новосибирске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Путилова. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Путилова. Парень ушел из общежития СГУПСа 1 октября. Куда молодой человек направлялся — никто не знает. Его местонахождение остается неизвестным до сих пор.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие темно-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк» в Новосибирске. — На момент своего исчезновения парень был одет в черную кожаную куртку и черные джинсы. С собой у него был черный спортивный рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Андрей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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