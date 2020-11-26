В Новосибирске «Лексус» сбил 16-летнего мальчика: подросток в больнице

В Новосибирске «Лексус» сбил подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Лексус» сбил подростка, переходившего дорогу. Мальчик попал в больницу.

— Около половины пятого вечера, 53-летний водитель автомобиля Lexus RX300 ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Таймырская в сторону улицы Лыщинского. Около дома №147 по улице Немировича-Данченко, в зоне регулируемого пешеходного перехода он сбил 16-летнего мальчика, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

Мальчик попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Подросток попал в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

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