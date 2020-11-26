В Новосибирске «Лексус» сбил 16-летнего мальчика: подросток в больнице

В Новосибирске «Лексус» сбил подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске «Лексус» сбил подростка, переходившего дорогу. Мальчик попал в больницу.
— Около половины пятого вечера, 53-летний водитель автомобиля Lexus RX300 ехал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Таймырская в сторону улицы Лыщинского. Около дома №147 по улице Немировича-Данченко, в зоне регулируемого пешеходного перехода он сбил 16-летнего мальчика, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.
Мальчик попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Подросток попал в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru