В Новосибирске родители девочки отсудили 213 тысяч рублей у цирка-шапито, где их дочь сломала руку

В Новосибирске родители девочки, сломавшей руку в цирке «Золотой дракон», отсудили у него 213 тысяч рублей. Фото: личный архив героя

В Новосибирске родители девочки, сломавшей руку в цирке «Золотой дракон», отсудили у него 213 тысяч 700 рублей. Напомним, изначально сибиряки требовали у цирка компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

— Требования истцов судом были удовлетворены частично. С цирка «Золотой дракон» в пользу пострадавшей девочки в лице ее отца была взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей и штраф в размере 50 тысяч рублей. В пользу матери девочки была взыскана сумма компенсации в 25 тысяч рублей, а также стоимость билета в 1200 рублей и штраф в размере 12,5 тысяч рублей. В пользу отца также была взыскана компенсация в 25 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Напомним, инцидент произошел в 2019 году. Девочка была вместе со своими родителями в цирке: ребенок устал сидеть во время представления, малышка решила немного постоять. Но, неудачно наклонившись, упала в пролет между сиденьями и сломала руку.

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Ее родители требуют у цирка компенсацию в 250 тысяч рублей (подробнее).