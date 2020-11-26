Пожар на улице Москвина в Новосибирске 26 ноября 2020 года: из огня спаслась женщина с ребенком

Пожар на улице Москвина в Новосибирске 26 ноября 2020 года случился днем. Фото: "АСТ-54"

Пожар на улице Москвина в Новосибирске 26 ноября 2020 года случился днем. Там загорелся частный дом на двух хозяев. На месте работают спасатели. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что хозяйка дома вместе с ребенком успели выбежать из горящего здания.

Там загорелся частный дом на двух хозяев. Фото: "АСТ-54"

— В 15:34 пожарно-спасательные подразделения выехали на место произошедшего. По прибытии было установлено, что горит половина частного кирпичного дома на двух хозяев, а также несколько надворных построек. Женщина с ребенком успели эвакуироваться до прибытия пожарных. По словам местных жителей, в доме может также находиться газовый баллон, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте работают спасатели. Фото: "АСТ-54"

В четыре часа дня открытое горение было ликвидировано. Сейчас спасатели еще продолжают работать на месте произошедшего. Причину пожара будут устанавливать позже дознаватели МЧС.

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