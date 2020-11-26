Бюджет Новосибирской области в 2021 году будет дефицитным: не хватает 9 миллиардов рублей

Бюджет обсудили 26 ноября. Фото: правительство Новосибирской области.

Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 обсудили на третьей сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников объяснил, каким подходом руководствовались при составлении планов на грядущие три года.

- Мы предложили проект консервативного бюджета. Он направлен на выполнение социальных обязательств на продолжение реализации всех начатых проектов, в том числе региональных, участие в различных федеральных программах, в частности, в национальных проектах, - подчеркнул глава региона. - Мы надеемся на дополнительные федеральные решения, в том числе, и в этом году. Уже на этой неделе такие новости были, в частности на ледовый дворец мы получаем дополнительный транш. Благодаря активной позиции Новосибирская область планирует участвовать в федеральных программах и в следующем году. Рассчитываем и на собственные силы: продолжаем поддерживать нашу экономику как антикризисными мерами, так и мерами, направленными на стимулирование инвестиционной деятельности.

Социально ориентированный проект бюджета представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Документ прошёл все необходимые стадии предварительного публичного обсуждения, в том числе рассмотрение на заседании Правительства Новосибирской области, публичные слушания, рассмотрение в комитетах Законодательного Собрания региона.

Прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета — 171,494 миллиарда рублей. В том числе — 30,67 миллиардов рублей — объем безвозмездных поступлений, из них 21,175 миллиарда рублей — субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Общий объём расходов — 180,674 млрд рублей. Дефицит, сформированный на 2020 год составляет порядка девяти миллиардов рублей. В среднесрочной перспективе планируется снижение размера дефицита в 2022 и 2023 годах.

По итогам обсуждения проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» был одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 4 декабря.