Волонтеры от «Единой России» оказали помощь бердским медикам

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

Сейчас, во вторую «вторую волну» распространения коронавируса, все силы единороссов брошены на помощь врачам, которые работают в «красной зоне». Благотворительная помощь для медицинских работников включает доставку горячих обедов, средств индивидуальной защиты, бутилированной воды. Кроме того, добровольцы дежурят в колл - центрах поликлиник и развозят врачей на вызовы к пациентам.

Отзывчивые бердчане и партийцы решили предоставить автопомощь медикам. Кроме того, бердские единороссы оплачивают волонтерам расходы на бензин.

Кроме того, во время работы автоволонтеров, бердские единороссы договорились с местной кофейней о предоставлении добровольцам и врачам бесплатного кофе.

По словам Михаила Добринского, руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» города Бердска, работа автоволонтеров приносит большую пользу. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

26 ноября, накануне Дня матери волонтеры поздравили с наступающим праздником многодетную маму Наталью Блукке, которая работает заведующей отделением Бердской центральной городской больницы и непосредственно оказывает помощь больным в «красной зоне». Ей вручили цветы и блендер.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Юлия Швец лично поздравила многодетную маму. Юлия Геннадьевна отметила, что новосибирские единороссы активно включились в волонтерскую работу еще в марте, с начала «первой волны» пандемии.

«При региональном отделении был создан Волонтерский центр партии, который помогает жителям Новосибирска и области в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, мы поддерживаем врачей, которые находятся на передовой и работают в «красной зоне»: поставляем в больницы, ковидные госпитали и поликлиники защитные костюмы, маски, антисептики, медицинское оборудование, кислородные концентраторы, «горячие обеды». Сейчас, во «вторую волну» пандемии, наши депутаты разного уровня активно включились в работу Волонтерского центра. Накануне Дня матери мы решили поздравить многодетных матерей, работающих в медицинских учреждениях с ковидными пациентами. Памятные подарки и цветы получат почти 40 мам в Новосибирской области», - прокомментировала Юлия Швец.