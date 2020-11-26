«Чуть не пришибла»: толстая сова упала на новосибирцев с дерева

Упитанная сова свалилась с дерева на голову людям. Фото: ЦРДЖ

На новосибирцев в буквальном смысле упала упитанная сова и чуть не пришибла прохожих. Удивленные люди отнесли птицу к специалистам. При осмотре у нее диагностировали двойной перелом крыла. Сове тут же сделали операцию. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных.

— Это болотная сова. В это время ее не должно быть в наших лесах, но почему-то она не улетела. У птицы свежий перелом. Сложность заключалась в том, что обе косточки потерпели крушение очень близко к пястно-запястному суставу и поставить спицу с внешними фиксаторами, как это делается обычно, было невозможно, — рассказали в Центре. — Но наших хирургов не напугали подобные сложности, и в крыло были установлены спицы «закрытого» типа.

Подобный опыт был для специалистов в новинку. Они рассказали о плюсах и минусах такого метода. Например, спицы, установленные внутри, доставят птице меньше дискомфорта, позволят ей более свободно двигать крылом, ведь с внешним фиксатором птице сложнее сделать полноценный взмах. Минус в том, что сова может подумать, что уже здорова и устремиться в высь, а этого категорически делать нельзя. Поэтому сова будет находиться под постоянным наблюдением.

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