«Нашли его через два часа»: собака взяла след сибиряка, отобравшего у прохожего телефон

Мужчину, отобравшего у прохожего телефон, нашла собака. Фото: ГУ МВД по НСО

В Линево Новосибирской области к полицейским за помощью обратился 21-летний парень. У него 25 ноября около 19.00 на улице Бульвар Ветеранов Войны отобрали телефон. Стоимость мобильника составила 12 тысяч рублей.

— На место выехала следственно-оперативная группа. Служебная собака указала полицейским, в какую сторону убежал сибиряк. Спустя два часа при обходе квартир одного из близлежащих домов сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали подозреваемого. Мужчина скрывался в квартире у своего знакомого. Потерпевший опознал злоумышленника, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что мужчина уже был судим за кражу. Телефон, который он отобрал у прохожего, сибиряк успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские просят обратиться к ним тех, кто возможно также пострадал от действий сибиряка на фото по телефонам: 8 (383-43) 232-43-44, 8 (383-43) 232-88-53.

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