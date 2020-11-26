Прямая линия с Николаем Боярским, основателем компании «БИО-БАН»

Николай Боярский, основатель компании «БИО-БАН».

Экологически чистое земледелие на основе истинных гуминовых кислот и микробиологии препаратов «ФЛОРА-С» и ФИТОП-ФЛОРА-С». О нём расскажет основатель компании «БИО-БАН» Николай Боярский.

Кроме этого вы узнаете, как гуминовые кислоты позволяют преумножить урожай и в чём преимущества удобрений компании «БИО-БАН».

Слушайте и задавайте свои вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 26 ноября в 14.03 по местному времени (10.03 мск).

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