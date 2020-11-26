Поиски сибирячки, которая не дождалась мужа с магазина и исчезла, завершены

Сибирячку нашли на улице прохожие. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске завершены поиски 74-летнюю Нины Луцких. Женщина пропала днем 24 ноября: она осталась ждать мужа на улице около магазина и исчезла.

— Вечером поступил звонок на горячую линию. Люди обнаружили женщину на улице и сообщили нам. Пенсионерка смогла назвать свое имя. Сработала ориентировка в соцсети. С ней все в порядке, она передана родным, — рассказали в «Лиза Алерт».

Как сообщают поисковики, ранее пенсионерка не пропадала. Она имеет возрастные изменения памяти и гуляет только с мужем: сама женщина плохо ориентируется в пространстве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Октябрьском районе пропала 50-летняя Марина Чернова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 10 ноября. Тревогу забила ее подруга, когда не обнаружила сибирячку в квартире, при этом все вещи были на месте.

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