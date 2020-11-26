Эксперты из Новосибирска объяснили, стоит ли беспокоиться за уток, которые не улетели на юг

Утки улетят в теплые края, когда в Новосибирске замерзнут водоемы. Фото: Владимир Габов

Новосибирцы обеспокоены тем, что на дворе зима, а утки по-прежнему не улетают в теплые края. Жители города опасаются, что птицы погибнут от холода и голода. Орнитологи заверили, что повода для беспокойства нет.

Оказывается, птицы не летят на юг, потому что им хорошо в Сибири: тут их отлично кормят. Кроме того, из-за того, что реки и озера долго не замерзают, птицы вообще не видят надобности «паковать чемоданы».

— Пока вода не покроется льдом, утки будут чувствовать себя комфортно. Самая ближайшая зимовка находится под Бийском, на озере Светлое. Там зимуют все водоплавающие птицы. Это круглогодичное незамерзающее озеро, на котором в морозы тридцать пять-сорок градусов всегда есть утки и лебеди, — рассказали в Центре реабилитации диких животных изданию «ЧС-Инфо».

Эксперты рассказали, как можно помочь уткам, например, едой.

— Лучше всего давать уткам зерно, зимой им нужна жирная пища, — рассказал руководитель отдела развития и обслуживания посетителей Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Никита Жирняков. Также нужно обращать внимание на травмированных и случайно вмерзших в лед уток. Вот о них стоит побеспокоиться.

И в заключении эксперты успокаивают новосибирце: утка — умная птица, она знает, где сможет выжить, а где нет.

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