В Новосибирске прокуратура проверит школу, где мальчика избили и облили мочой

Прокуратура проверит школу, где второклассник издевался над мальчиком. Фото: личный архив

Новосибирская прокуратура проверяет школу, где второклассник избил и облил мочой мальчика. Об этом сообщили на сайте ведомства.

— Права 8-летнего учащегося информационно-экономического лицея были грубо нарушены. Мама ребенка через СМИ и социальные сети обратилась с просьбой провести проверку и принять меры. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, защите прав ребенка, даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений, в том числе образовательного учреждения, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, мальчик только перевелся в новую школу. Там, по словам мамы, его сразу начал травить одноклассник. Родитель утверждает, что учитель не только не пресек подобное отношение к ее сыну, но унизила перед всем классом, когда завела облитого мочой школьника в класс, где над ним посмеялись ученики.

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