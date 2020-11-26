«Кричала, чтоб помогли»: у сибирячки отобрали деньги, когда она выходила из супермаркета

Полицейские поймали женщину, отобравшую деньги у девушки. Фото: КП

В Первомайском районе Новосибирска на глазах полицейских ограбили 18-летнюю девушку. Она выходила из супермаркета, как вдруг к ней подбежала женщина и выхватила деньги. На тот момент у девушки с собой было 1200 рублей. Сибирячка стала кричать и звать на помощь прохожих, чтобы догнать женщину. Девушке повезло, что рядом были полицейские. Они видели, что произошло, и тут же бросились догонять воровку.

— Женщину задержали. Ей 30 лет и ранее она не была судима. Деньги вернули девушке. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж»,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На время следствия женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

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