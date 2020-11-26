«Родные, умеете держать в тонусе»: хоккеисты из «Сибири» обыграли рижский «Динамо»

ХК «Сибири» победила рижский «Динамо». Фото: ХК «Сибири»

В Риге состоялся очередной матче Континентальной хоккейной лиги. На льде встретились ХК «Сибирь» и «Динамо». В упорной борьбе сибиряки оказались сильнее. Счет игры составил 3:2. Это уже четвертая победа подряд хоккеистов «Сибири».

Шайбы забросили Пекка Йормакка на 10 минуте матча, Юусо Пуустинен на 11 минуте и Никита Шашков на 51 минуте. В составе «Динамо» отличились Глеб Зырянов. Он забил шайбу на 26 минуте. А Микс Индрашис поразил ворота сибиряков на 44 минуте.

Новосибирцы поздравили спортсменов с победой.

— Родные, умеете держать в тонусе. Я чуть не рехнулся, пока досмотрел игру.

— Мы — сибиряки ломом подпоясаны. Гордимся!

— Видно, что уставшие играли, но довольные. Так держать!

«Сибирь» в следующем матче 27 ноября сыграет в гостях с китайским «Куньлунем».

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