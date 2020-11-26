Погода в Новосибирске на 26 ноября 2020 года: на смену теплу придет мороз

В Новосибирске будет морозно 26 ноября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 26 ноября 2020 года: синоптики предупредили о похолодании. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В первой половине дня температура воздуха составит от -10 до -12 градусов, восточный ветер — 2-7 метров в секунду. Существенных осадков не будет, местами изморозь и гололед. Днем будет -6 — -8 градусов и также без осадков. Будет наблюдаться переменная облачность. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. По области будет чуть холоднее: до -10 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает пасмурный день и морозный день. Температура утром будет -17 градусов, днем — -13 градусов, а вечером похолодает до -15 градусов.

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