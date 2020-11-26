Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса с начала вспышки умерли 711 пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1590 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 21785 человек, в том числе у 1393 детей, при этом выздоровели 17617 пациентов, скончались 711 человек.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что новогодние каникулы у школьников, пока продлевать не планируют. Но все будет зависеть от эпидобстановки. Если она ухудшится, тогда вопрос об увеличении срока каникул будет рассмотрен.

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