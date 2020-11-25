Новосибирский фотограф разденет женщин в снежном поле

Снимать девушек в такой мороз - задача непростая. Фото: Константин Ощепков

Новосибирский фотограф Константин Ощепков — инженер-конструктор по образованию — имеет очень необычное хобби. В свободное от работы время он берет в руки камеру и снимает. Пейзажи, натюрморты и…обнаженных женщин.

— Я фотограф-пейзажист, в пейзажи люблю вставлять девушек. Снимаю все на свете для души. Фотографирую обнаженных девушек, им очень интересно, когда их так снимают, — пояснил Константин Ощепков изданию «Сибкрай.ru».

В работах фотографа часто встречаются обнаженные девушки на фоне природы. Фото: Константин Ощепков

Сейчас сибиряк готовится к новой нестандартной съемке на природе и подыскивает для нее не менее экстравагантный реквизит — коромысло. Фотографировать планируется обнаженных девушек на фоне живописного зимнего пейзажа.

— Мы с друзьями задумали интересную съемку, симпатичные девчонки согласились в ней поучаствовать. В ближайшее время мы поедем в заснеженные поля, и там будем снимать девочек у реки с коромыслом и ведрами, — рассказывает Константин Ощепков. — Вообще, проводить такие съемки зимой — довольно непросто. Ведь моделям, помимо того, чтобы выбрать правильную позу, важно еще и не простудиться. Обычно все проходит примерно так: девушка выбегает на двадцать секунд из автомобиля, после этого она снова прячется в машину греться. Также у меня была тема «мобильные бани». На фото девушки лежали на снегу нагие, но перед этим грелись в мобильной бане.

Фотографией сибиряк занимается в свободное время. Фото: Константин Ощепков

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