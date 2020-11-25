В Новосибирске около Октябрьского моста нашли мертвым 18-летнего парня

В Новосибирске, вечером 25 ноября, в районе набережной прохожие заметили погибшего мужчину. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске, вечером 25 ноября, в районе набережной прохожие заметили погибшего мужчину. Очевидцы сообщают, что он лежит около опоры Октябрьского моста. Тело погибшего вывезли с места происшествия спасатели, на месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

— В следственные органы поступило сообщение об обнаружении под коммунальным мостом тела молодого человека. На место происшествия сразу же выехал следователь, сейчас он осматривает место происшествия и опрашивает родственников погибшего. Личность погибшего удалось установить — им оказался 18-летний молодой человек. По предварительным данным — он покончил с собой, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru