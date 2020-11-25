В Новосибирске заливают каток перед оперным театром: смотрим новогоднее видео

В городском управлении физической культуры и спорта Новосибирска показали, как заливают каток у оперного театра. Фото: Кадр из видео

В городском управлении физической культуры и спорта Новосибирска показали, как заливают каток у оперного театра. Его площадь составит около двух тысяч квадратных метров. Напомним, в этом году именно там будет располагаться основная площадка с праздничными атрибутами и главная городская елка. Сейчас там работают подрядчики, они должны установить ледяные ограждения периметру будущего катка.

— Сейчас территории, как таковой, нет. Бортов еще нет. То есть, если мы начнем лить, то вода просто растечется по всему периметру. Идеальный расклад для начала заливки — первые числа декабря. Далее, при постоянной температуре в минус 15-20 градусов, мы сдадим каток через десять дней, — пояснил Юрий Евдокимов, заместитель директора МАУ «Стадион».

Необходимые модули уже доставлены к театру, перед зданием появились также раздевалки, точка проката — к нему уже подготовлены 138 пар коньков, помещения для медиков и технического персонала, а также гараж и дозаливочную станцию. Потом специалисты планируют подключать объекты к электроэнергии, чтобы в модулях было светло и тепло.

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