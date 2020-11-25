В Новосибирске наградили лучших руководителей военно-патриотических клубов

1 место заняла Жукова Дина Геннадьевна, руководитель военно-патриотического клуба «Тополь». Фото: Евгения МОРЕВА

Участники прошли испытания в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания».

- Спасибо вам за то, что откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе, потому что обстановка в связи с пандемией сейчас непростая. Конкурс проходит уже третий год, это региональный этап. Участие в нем, а тем более вхождение в число лучших - большой успех, - обратилась к участникам с вступительным словом Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Финал конкурса на лучшего руководителя проходил в три этапа. Участники выступили с самопрезентацией, защитили программу работы своего клуба, написали тест на знание основных событий Великой Отечественной войны, основ воинской обязанности и военной службы, нормативно-правового обеспечения патриотического воспитания.

Финал Всероссийского конкурса «Делай, как я!» пройдет в Москве в 2021 году. Новосибирскую область будет представлять Дина Жукова, руководитель военно-патриотического клуба «Тополь» Искитимского района, которая стала победителем регионального этапа в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания».

КОНКРЕТНО

Кто победил?

I место - Дина Геннадьевна Жукова (ВПО «Тополь», Искитимский район)

II место - Олег Михайлович Сафонов (ЦВПВ «Поколение», Куйбышевский район)

III место - Галина Ивановна Сиваченко (ВПК «Патриот», Бердск)

Финал регионального этапа «Делай, как я!» в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения» состоится 8 декабря. В номинации «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания» - 11 декабря.