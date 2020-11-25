В Новосибирской области до конца года построят 42 новых ФАПа

Помощь всем пациентам будет оказана своевременно. Фото: Влад КОМЯКОВ

В правительстве Новосибирской области прошло совещание под руководством под руководством Юрия Петухова. первого заместителя губернатора - Юрия Петухова. Главной его темой стала реализация нацпроекта «Здравоохранение».

- Завершается финансовый и календарный год, и работу по реализации нацпроекта необходимо мониторить в ежедневном режиме – это должно находиться на личном контроле у руководителей медицинских организаций всех уровней. Исполнение контрактов, работа с подрядчиками, недопущение срыва сроков – работу по всем направлениям, особенно где есть потенциальные риски, следует усилить. Особое внимание – строительству центров амбулаторной онкологической помощи, региональных сосудистых центров, ФАПов, проведению ремонта и поставке тяжелого оборудования, – подчеркнул Юрий Петухов.

Как сообщил в своем докладе заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев, до конца года ожидается завершение работ по трем центрам амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) – в Карасуке, Татарске и Искитиме. Продолжаются работы по строительству регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» в Академгородке. Минздравом региона, главврачами больниц и представителями других ведомств взяты на контроль соблюдение сроков строительства этих важнейших для сферы здравоохранения объектов.

Среди других тем совещания – строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Новосибирской области. По словам заместителя министра строительства региона Алексея Колмакова, в настоящий момент в работе находятся 42 ФАПа, 18 из которых строится за счет федерального финансирования.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» строятся региональные сосудистые центры (РСЦ) – для оказания помощи пациентам, у которых случаются сосудистые катастрофы: инсульты и инфаркты. РСЦ предназначены для оказания круглосуточной специализируемой лечебно-диагностической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. В настоящий момент в Новосибирской области действуют РСЦ на базе Новосибирской областной больницы и Городской больницы №1. Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина. До конца года планируется завершение ремонтных работ РСЦ на базе ЦКБ в Академгородке.