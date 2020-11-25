Следователи проводят проверку после пожара в Барабинске, где прохожий спас женщину с тремя детьми

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в пожаре в Барабинске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в пожаре в Барабинске. Напомним, трагедия произошла ночью 25 ноября. В доме на улице Ленина загорелась одна из квартир, где были люди. Ее 71-летняя хозяйка погибла. Она была инвалидом и сама не могла передвигаться. Но прохожий успел вытащить из огня ее 30-летнюю внучку и троих маленьких правнуков: десятилетнюю девочку, шестилетнего мальчика и семимесячного младенца.

— Следователи вместе с дознавателем МЧС осмотрели место происшествия. Предварительная причина смерти, потерпевшей — отравление угарным газом. Но точную причину можно будет установить только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Точную причину пожара также установят специалисты после проведения пожарно-технической экспертизы. Однако исходя из того, какие повреждения получила квартира после произошедшего, вероятной причиной пожара послужила неправильно установленная электропроводка на веранде, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Сейчас состояние детей стабильное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту проводится доследственная проверка, По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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