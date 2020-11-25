В Новосибирске закроют подземный переход около Речного вокзала

Пройти там будет нельзя с 10 утра 25 ноября.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Пешеходный переход через улицу Большевистскую у Речного вокзала закроют из-за ремонта. Пройти там будет нельзя с 10 утра 25 ноября.
— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водоводе и продлится до окончания ремонта, — сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.
Для того чтобы перейти через улицу, можно будет по надземному переходу у торгового центра «Река» или по пешеходному переходу на пересечении улиц Большевистская и Добролюбова.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонта теплотрассы будет закрыт проезд по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 66. Проехать там будет нельзя около двух недель: с 16 по 30 ноября. Пока на участке будут идти работы, маршрутные такси № 11 и № 38 будут ходить по иному маршруту. От остановочного пункта «Центральный рынок» по улицам Гоголя, Ольги Жилиной, Крылова и далее — по действующим схемам. В обратном направлении — без изменений
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