В Новосибирске закроют подземный переход около Речного вокзала

Пройти там будет нельзя с 10 утра 25 ноября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пешеходный переход через улицу Большевистскую у Речного вокзала закроют из-за ремонта. Пройти там будет нельзя с 10 утра 25 ноября.

— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водоводе и продлится до окончания ремонта, — сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска.

Для того чтобы перейти через улицу, можно будет по надземному переходу у торгового центра «Река» или по пешеходному переходу на пересечении улиц Большевистская и Добролюбова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за ремонта теплотрассы будет закрыт проезд по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 66. Проехать там будет нельзя около двух недель: с 16 по 30 ноября. Пока на участке будут идти работы, маршрутные такси № 11 и № 38 будут ходить по иному маршруту. От остановочного пункта «Центральный рынок» по улицам Гоголя, Ольги Жилиной, Крылова и далее — по действующим схемам. В обратном направлении — без изменений

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