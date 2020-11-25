Вышла из дома и пропала: в Новосибирске ищут пенсионерку в сапогах-дутышах

В Новосибирске ищут 65-летнюю Нину Григорьевну Федорову. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут 65-летнюю Нину Григорьевну Федорову. Женщина ушла из дома по улице Сухарная утром 25 ноября. Сейчас никто не знает, где она может находиться.

— Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, короткая крашеные черные волосы, карие глаза, — сообщается в поисковом отряде «Маяк». — На момент своего исчезновения она была одета в бежевую шапку, синий пуховик, серые штаны и синие сапоги-дутыши.

Как сообщают поисковики, женщина пропадает уже не в первый раз. Известно также, что она страдает возрастной потерей памяти и может плохо ориентироваться на местности.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Нина Григорьевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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