Живые бактерии в помощь лечению

Анна Ивановна Калмыкова, доктор биологических наук, профессор. Фото: Влад КОМЯКОВ

У меня рак сигмовидной кишки. Сейчас прохожу очередной курс химиотерапии. В результате лечения начались понос, боли и метеоризм. Как можно восстановить работу кишечника?

Елена Валовская, Новосибирск.

Отвечает Анна Ивановна Калмыкова, доктор биологических наук, профессор:

- Одно из самых первых осложнений, с которыми сталкиваются пациенты при химиотерапии, - это или диарея, или запор. Это противоположные явления, но иногда они возникают у разных людей по одним и тем же причинам.

Большая антибактериальная нагрузка при оперативном вмешательстве вызывает диарею, ведь применяются антибиотики, которые нарушают микрофлору. Химиотерапия намного сильнее и так же негативно влияет на микрофлору кишечника и на состояние самой слизистой оболочки кишки. Но организм может отреагировать на все эти факторы и по-другому: может возникнуть запор.

В любом случае решение проблемы одно: нужно восстановить микрофлору кишечника. С этим прекрасно справится «Биовестин». Исследования, которые провела кафедра онкологии НГМУ, показывают, что применение живых активных бактерий у пациентов улучшает качество жизни и снижает выраженность симптомов - тошнота (15%), потеря аппетита (40%), диарея (до 50%). И что важно - улучшается качество сна, снижаются проявления слабости.

Пейте «Биовестин» по одному флакону в день в течение всего курса химиотерапии. В дни непосредственного лечения - по одному флакону утром и вечером. При необходимости дозировка может быть увеличена в два-три раза.

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