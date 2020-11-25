В правительстве рассказали, какие нарушения обнаружили в новосибирском детсаду, где о двойняшек тушили спички

Двойняшки сами рассказали маме об издевательствах над ними. Фото: личный архив

В среду, 25 ноября, стали известны предварительные итоги проверки правительства Новосибирской области в детском саду «Чеширский кот». Мама двойняшек, которые посещали учреждение, обвинила воспитателя в издевательствах над ее детьми.

— В комиссию вошли представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и прокуратуры. Выявлено сразу несколько нарушений СанПина, кроме того у у учреждения нет лицензии на оказание образовательной деятельности. Также есть вопросы к подбору персонала, — прокомментировали в минтруда.

Проверка деятельности учреждения продолжается, по ее результатам будет вынесено решение.

Напомним, как утверждает мама двойняшек Светлана Силаева, сын рассказал — педагог чиркала спичками и прижигала их о руку. Женщина считает — ребенок не врет, на тыльной стороне ладони она увидела ожог. Между тем, в саду попытались оправдать воспитателя, так как дети-аллергики, и это не ожог, а всего лишь сыпь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тушила спички о руки, била по голове!»: мама мальчиков-двойняшек обвинила воспитателя в пытке детей.

Та в ответ говорит, что родитель выдает прыщ за ожог. Теперь в этом деле будут разбирается полиция и прокуратура. (подробнее)