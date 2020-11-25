«Бей его по лицу и души»: жестокая драка двух новосибирских подростков попала на видео

В Новосибирске на глазах толпы школьников подрались два подростка. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска на улице Карла Маркса, 7 подрались два подростка. За потасовкой наблюдала толпа школьников. Это произошло 23 ноября. Очевидцы сняли на видео разборки между молодыми людьми.

На кадрах видно, как подростки перед дракой жмут друг другу руки, а потом начинают обмениваться ударами, сначала осторожно, а потом все напористее и агрессивнее. Толпа школьников, наблюдавшая за всем со стороны, подбадривала участников потасовки.

— Молодец! Давай бей его по лицу и души, — кричали они.

В какой-то момент в ситуацию вмешалась девушка.

— Прекратите! Неужели вам это нравится. Ерундой маетесь, вам же уже по 16 лет, — кричала девушка, но на ее слова не обратили внимание, напротив, попросили не вмешиваться.

В полиции прокомментировали КП-Новосибирск ситуацию.

— в полицию с заявлением никто не обращался. Проводится проверку по факту публикации видео в соцсети. После этого будет принято решение, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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