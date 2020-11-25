В Новосибирске коронавирусом заболели 179 человек за сутки

Коронавирусом заболели больше 21 тысячи человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 25 ноября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные о заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию диагностировали еще у 179 человек за сутки. При этом выздоровели 170 человек. Умерли 7 пациентов инфекционного госпиталя. В основном это пожилые люди.

— В регионе зарегистрирован 21785 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 1393 детей. 17617 человек выписаны с выздоровлением, умерли 711 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

По-прежнему в реанимации находится большое количество людей — 207 пациентов. У них болезнь протекает в тяжелой форме. К аппарату ИВЛ подключены 52 человека.

В областном минздраве рассказали, когда возобновят диспансеризацию в Новосибирске. Это будет в декабре 2020 года. Но, по словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, решение этого вопроса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

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