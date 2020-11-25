В Новосибирске от коронавируса умерли семь человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли 7 пациентов за сутки. Фото: архив КП

В среду, 25 ноября, стало известно о том, что еще 7 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина в возрасте 46 лет, 47 лет, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 57 лет, 82 года и 93 года, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 207 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 52 пациента.

За сутки коронавирусом заболели еще 179 человек, выздоровели 170 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 21785 человек, в том числе у 1393 ребенка, выздоровели 17 617 человек.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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