Не строй мне глазки: новосибирцы подобрали в парке сову с необычными зрачками

Сибирячка обнаружила сову с разными зрачками. Фото: ЦРДЖ

Сибирячка обнаружила в районе Заельцовского парка софу с необычными зрачками. Один был сильно расширен, а второй напротив сужен. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных. Там объяснили, почему у совы разны зрачки.

— Это мохноногий сыч. Это не зрачок расширен, кровоизлияние в правый глаз: этой стороной он стукнулся, либо сам, либо машина подбила, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

Птица получила серьезную черепно-мозговую травму. Сейчас волонтеры борются за жизнь совы, пока неизвестно есть ли повреждения внутренних органов и кровотечение. Если других серьезных повреждений нет, то, несмотря на кровоизлияние в глаз, птица сможет летать.

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